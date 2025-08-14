Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alım başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2. alımları için gün sayılıyor. Sağlık alanında kariyer yapmak isteyen on binler bakanlığın resmi sitesini sık sık kontrol ederek "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alım başvuruları ne zaman" diye soruyor. İşte son durum...
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşti. Bu yıl 18 bin kişi daha istihdam edilecek. Günler ilerledikçe tarihler araştırılmaya başlanıyor. Adayların başvurduğu soru ise "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alım başvuruları ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2. alımları için tarihler netleşmedi. Başvuruların eylül ayı gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.