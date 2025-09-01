Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığının duyurduğu 18 bin personel alımı haberi, yüz binlerce sağlık çalışanı adayı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Eylül ayının gelişi ile birlikte tarihler merak ediliyor. Sağlık alanında çalışmak yapmak isteyen on binlerce kişi şimdi "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 18 bin kişilik yeni personel alımı için başvuru tarihleri merak ediliyor. Bu sene Sağlık Bakanlığında 19 bin kişi görevine başladı, 18 bin kişi daha istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?
1 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir duyuru gelmedi. Başvuruların eylül ayının 2. haftası gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.