Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. dönem başvuru tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bu yıl 18 bin personel daha alacak. 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçeklemişti şimdi gözler yeni alımlara çevrildi. Her gün başvuru tarihleri için arama yapılıyor. Yoğun şekilde gelen soru ise "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.