Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. dönem başvuru tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 2. dönem başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen yüz binlerce kişi başvuru tarihlerine odaklanmış durumda... Her gün konu hakkında gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman" diye soruyor.
Sağlık Bakanlığı bu yıl 18 bin personel daha alacak. 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçeklemişti şimdi gözler yeni alımlara çevrildi. Her gün başvuru tarihleri için arama yapılıyor. Yoğun şekilde gelen soru ise "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?
12 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir duyuru gelmedi. Başvuru tarihlerinin eylül ayının ortası gibi paylaşılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.