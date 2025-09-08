Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurusu ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2. etap alımlarının tarihi araştırılıyor. Sözleşmeli memur adayları Sağlık Bakanlığında kariyer yapmak için başvuruları bekliyor. Eylül ayının ikinci haftasına girilirken "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurusu ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımının ikinci dönemi için bekleyiş sürüyor. Yüz binler Bakanlığın geçeceği duyuru için sabırsızlanıyor. Net tarihlerin belli olmaması sebebiyle "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurusu ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?
8 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir duyuru gelmedi. Başvuruların eylül ayının 2. haftası gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.