Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu?
Yüz binler Sağlık Bakanlığının yapacağı 18 bin personel alımı takvimini bekliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada ekim ayını işaret etmişti. Bu sebeple başvuru tarihleri için bugünlerde bekleyiş bir hayli arttı. Peki yeni bir duyuru geldi mi?
Sağlık alanında çalışmak özellikle de devlet güvencesi nedeniyle bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığının 18 bin personel alımı için yapacağı ilanı bekliyor. Bir önceki alımın üzerinden aylar geçerken ikinci dönem için heyecan dorukta... Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
18 Eylül Perşembe günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için tarihleri paylaşmadı.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada eylül-ekim ayını işaret etmişti. Yakın zamanda konu hakkında duyuru yapılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.