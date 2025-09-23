Google Haberler

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel daha alacak. 2. alımlar için Bakanlıktan tarih bekleniyor. Bakan Memişoğlu'nun dikkat çektiği tarihler yaklaşırken "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" sorusu günbegün artıyor.

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşirken 18 bin personel alımı için ise hala bekleniyor. 2. etap alımlar için heyecan dorukta... Vatandaşlar konu hakkında yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" oluyor.

1 3
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için tercih tarihlerini henüz duyurmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu alımlar için ekim ayını işaret etmişti. Başvuruların bu nedenle ekim ayı ilk haftası gibi başlaması bekleniyor.

2 3
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? - Resim: 3

Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658

3 3