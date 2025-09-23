Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşirken 18 bin personel alımı için ise hala bekleniyor. 2. etap alımlar için heyecan dorukta... Vatandaşlar konu hakkında yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" oluyor.