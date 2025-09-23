Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel daha alacak. 2. alımlar için Bakanlıktan tarih bekleniyor. Bakan Memişoğlu'nun dikkat çektiği tarihler yaklaşırken "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" sorusu günbegün artıyor.
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşirken 18 bin personel alımı için ise hala bekleniyor. 2. etap alımlar için heyecan dorukta... Vatandaşlar konu hakkında yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için tercih tarihlerini henüz duyurmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu alımlar için ekim ayını işaret etmişti. Başvuruların bu nedenle ekim ayı ilk haftası gibi başlaması bekleniyor.
Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658