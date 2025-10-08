Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İŞKUR işçi alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımında branşlar belli olurken gözler ise başvuru tarihlerinde... İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ziyaretçi akınına uğruyor. On binler sabırsızlıkla başvuru yapmak isterken sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman" oluyor.
Heyecan giderek artıyor, gözler Sağlık Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Bakanlığın 2 bin 753 sürekli işçi alımıyla ilgili başvuru takvimi merakla bekleniyor. Bugün de araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Adaylar hem Sağlık Bakanlığının hem de İŞKUR’un resmi internet sitelerini sık sık kontrol ediyor. En çok merak edilen soru ise "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları için tarih belirtilmedi. İŞKUR da henüz ilan yayımlamadı. Cuma gününe kadar duyuru yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 branş dağılımı şöyle:
Aydın klinik destek elemanı 36, güvenlik görevlisi (silahsız) 75 ve temizlik görevlisi 262 olmak üzere toplam 573 kişi,
Elazığ temizlik görevlisi 15 kişi,
Erzincan güvenlik görevlisi (silahsız) 20, temizlik işçisi 50 olmak üzere toplam 70 kişi,
Gaziantep güvenlik görevlisi (silahsız) 30, temizlik görevlisi 75 olmak üzere 105 kişi,
İstanbul güvenlik görevlisi (silahsız) 35, temizlik görevlisi 210 olmak üzere toplam 245 kişi,
Kahramanmaraş klinik destek elemanı 28, güvenlik görevlisi (silahsız) 15 ve temizlik görevlisi 98 olmak üzere 141 kişi,
Mersin güvenlik görevlisi (silahsız) 14, temizlik görevlisi 77 olmak üzere toplam 91 kişi,
Ordu klinik destek elemanı 42, güvenlik görevlisi (silahsız) 122 ve temizlik görevlisi 336 olmak üzere toplam 500 kişi,
Rize güvenlik görevlisi (silahsız) 23, temizlik görevlisi 42 olmak üzere toplam 65 kişi,
Samsun klinik destek elemanı 36 ve temizlik görevlisi 198 olmak üzere 234 kişi,
Şanlıurfa klinik destek elemanı 102, güvenlik görevlisi (silahsız) 238 ve temizlik görevlisi 585 olmak üzere toplam 925 kişi
Başvuru şartları bir önceki dönem için şöyleydi:
657 sayılı DMK 48/A’nın (1), (4), (6), (7) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Başvuru son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
Başvuru ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
İlgili bölüm/program mezunu olmak ve gerekli belgeleri başvuru son günü itibarıyla tamamlamak.
Göreve engel sağlık problemi bulunmamak (belgelenecek).
Öncelik hakkı varsa bunu belgelemek.
Arşiv araştırması sonucu göreve engel bulunmamak.
Güvenlik görevlisi için ayrıca 5188 sayılı Kanunun ilgili şartlarını taşımak.