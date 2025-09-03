Sağlık Bakanlığı 2. dönem personel alımları ne zaman? Bakanlık tarihleri paylaştı mı?

Sağlık Bakanlığı 2. dönem alımlarına dair süreç ile ilgili araştırmalar sürüyor. On binler Bakanlık bünyesinde çalışmak isterken tarihler merak ediliyor. "Sağlık Bakanlığı 2. dönem personel alımları ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor. 1 | 3

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 1 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir duyuru gelmedi. Başvuruların eylül ayının 2. haftası gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor.