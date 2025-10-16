Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR işçi kura çekimi hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı sürecinde sırada kura çekimi var. On binler başvurularını yaptı şimdi kura tarihlerini araştırıyor. Bakanlık bünyesinde güvence ile çalışmak isteyenlerin heyecanı gitgide artarken "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura çekimi ne zaman" sorusu yoğunlammış durumda...
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuç ilanı sonrası gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarında... İŞKUR üzerinden yapılan başvuru sonrası Bakanlık tarafından kura çekimi yapılacak. Fakat tarihler henüz yayımlanmadı. Bu sebeple gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı sonuçları açıklandı mı" diye soruluyor.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura tarihi açıklandı mı?
16 Ekim 2025 itibarıyla Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi açıklanmadı. Bir önceki dönemde başvurular 9 Mayıs'ta sona ermiş kuralar 27 Mayıs'ta çekilmişti. Bu süreç tekrar ederse 2.764 sürekli işçi alımı kuralarının 31 Ekim'de yapılması beklenir.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.