Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR işçi kura çekimi hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuç ilanı sonrası gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarında... İŞKUR üzerinden yapılan başvuru sonrası Bakanlık tarafından kura çekimi yapılacak. Fakat tarihler henüz yayımlanmadı. Bu sebeple gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı sonuçları açıklandı mı" diye soruluyor.