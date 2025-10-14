Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 15.00'te yaptığı duyuru ile KPPS 2025/5 tercih sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alım ilanına büyük bir ilgi söz konusuydu. 6 Ekim'de biten başvurular sonrası yüz binler sonuç tarihini araştırmaya başladı. Bugün itibarıyla işlemlerin üzerinden 8 gün geçerken ÖSYM sonuçları ilan etti.
Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM yaptığı açıklamada "KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" diye belirtti.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.