Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları için heyecan dorukta... Yeni hafta ile birlikte beklentiler artarken gözler sürekli ÖSYM'de... Art arda gelen soru "Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ÖSYM üzerinden alındı. 6 Ekim'de biten başvurular sonrası sonuç için bekleyiş başladı. Pazartesi olması nedeniyle aramalar iyice sıklaştı. Bugün adayların ortak sorusu "Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığından ve ÖSYM'den tercih sonuç tarihi hakkında açıklama gelmedi. Geçen dönem sonuçlar, başvuruların ardından 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler bugüne çevrilmiş durumda...
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.