Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı için duyuru geldi mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesinin ardından gözler bakanlığın yapacağı duyuruda... Günler ilerledikçe "Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı için duyuru geldi mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?" soruları da artıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin hemen ardından başvuru tarihleri aratılmaya başlandı. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı da artıyor. Peki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin bir duyuru geldi mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı, 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin henüz bir duyuru yayımlamadı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. Aşağıdaki linkten Sağlık Bakanlığının son duyurularını takip edebilirsiniz.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.