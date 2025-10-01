Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Detaylar kurum ile paylaşıldı fakat henüz başvurular başlamadı. On binlerce aday tarihler ile ilgili ayrıntıları öğrenmeye çalışıyor. Ekim ayının ilk gününde sıklaşan soru ise "Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı için gözler İŞKUR'da... Ekim ayı ile birlikte başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İŞKUR'dan her an ilan duyurusu gelebilir. Peki konu ile ilgili son durum nedir?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi başvuruları ne zaman?
2 bin 753 sürekli işçi alımı için ilan henüz yayımlanmadı. Yapılan açıklamada "Sürekli işçi alımı önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir" denildi. Ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor.
Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
* 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
* Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
* Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.