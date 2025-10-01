Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı için gözler İŞKUR'da... Ekim ayı ile birlikte başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İŞKUR'dan her an ilan duyurusu gelebilir. Peki konu ile ilgili son durum nedir?