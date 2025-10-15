Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2 bin 753 sürekli işçi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sıra 2 bin 753 sürekli sürekli işçi alım sonuçlarında... On binlerce aday Sağlık Bakanlığından veya İŞKUR'dan gelecek duyuruyu bekliyor. Muhtemel tarih arayışı hızlanırken sıkça "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusu geliyor.
Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular sona erdi, sonuçlar bekleniyor. Yoğun ilgi sonrası 13 Ekim'den bu yana "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman" sorusu yoğunlaşıyor.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura tarihi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi belli olmadı. Bir önceki dönemde başvurular 9 Mayıs'ta sona ermiş kuralar 27 Mayıs'ta çekilmişti. Bu süreç tekrar ederse 2.764 sürekli işçi alımı kuralarının 31 Ekim'de yapılması beklenir.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek