Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 sürekli işçi başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 2 bin 753 sürekli işçi alacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konu hakkında açıklamalarda bulunurken bu gelişme sonrası başvuru tarihleri gündem oldu. Herkesin dilinde aynı soru var: Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi başvurusu ne zaman?
Sağlık Bakanlığı mayıs ayında 3.658 sürekli işçi almıştı. Bakanlık yık sona ermeden 2 bin 753 sürekli işçi daha alacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gece saatlerinde konuyla ilgili paylaşım yaptı. Müjdeli haber sonrası başvuru tarihleri gündem olurken sıkça gelen soru da Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi başvurusu ne zaman" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memiişoğlu tarihleri henüz paylaşmadı. Yapılan açıklamada "Sürekli işçi alımı önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir" denildi. Ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor.
Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
* 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
* Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
* Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.