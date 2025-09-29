Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 sürekli işçi başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı mayıs ayında 3.658 sürekli işçi almıştı. Bakanlık yık sona ermeden 2 bin 753 sürekli işçi daha alacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gece saatlerinde konuyla ilgili paylaşım yaptı. Müjdeli haber sonrası başvuru tarihleri gündem olurken sıkça gelen soru da Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi başvurusu ne zaman" şeklinde...