Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
Heyecan dorukta gözler Sağlık Bakanlığında... 2 bin 753 sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri bekleniyor. Yeni haftanın ikinci gününde yine aramalar devam ediyor. Hem Sağlık Bakanlığının hem de İŞKUR resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. Son durumu öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapacak. Geçen hafta Bakan Memişoğlu tarafından duyuru yapıldı fakat ilan yayımlanmadı. Bu sebeple adayların heyecanı gitgide artıyor. Tarihleri öğrenmeye çalışanlar sürekli olarak "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
7 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri hakkında bir açıklama yapmadı. İŞKUR da henüz ilan yayımlamadı. Bu hafta için konu hakkında duyuru yapması bekleniyor.
Başvuru şartları bir önceki dönem için şöyleydi:
657 sayılı DMK 48/A’nın (1), (4), (6), (7) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Başvuru son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
Başvuru ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
İlgili bölüm/program mezunu olmak ve gerekli belgeleri başvuru son günü itibarıyla tamamlamak.
Göreve engel sağlık problemi bulunmamak (belgelenecek).
Öncelik hakkı varsa bunu belgelemek.
Arşiv araştırması sonucu göreve engel bulunmamak.
Güvenlik görevlisi için ayrıca 5188 sayılı Kanunun ilgili şartlarını taşımak.