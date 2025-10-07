Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapacak. Geçen hafta Bakan Memişoğlu tarafından duyuru yapıldı fakat ilan yayımlanmadı. Bu sebeple adayların heyecanı gitgide artıyor. Tarihleri öğrenmeye çalışanlar sürekli olarak "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.