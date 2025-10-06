Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı için gözler İŞKUR'da... Adaylar heyecanla ilanının yayımlanmasını bekliyor. Bugün yeni hafta başlangıcı olması nedeniyle duyuru beklentisi bir hayli yüksek... Dillerden düşmeyen soru ise "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen işçi adayları büyük bir heyecan içerisinde... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "2 bin 753 sürekli işçi alınacak" duyurusu sonrası başvuru tarihleri bekleniyor. Bugün de yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri hakkında bir açıklama yapmadı. İŞKUR da henüz ilan yayımlamadı. Bu hafta için konu hakkında duyuru yapması bekleniyor.
Başvuru şartları bir önceki dönem için şöyleydi:
657 sayılı DMK 48/A’nın (1), (4), (6), (7) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Başvuru son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
Başvuru ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
İlgili bölüm/program mezunu olmak ve gerekli belgeleri başvuru son günü itibarıyla tamamlamak.
Göreve engel sağlık problemi bulunmamak (belgelenecek).
Öncelik hakkı varsa bunu belgelemek.
Arşiv araştırması sonucu göreve engel bulunmamak.
Güvenlik görevlisi için ayrıca 5188 sayılı Kanunun ilgili şartlarını taşımak.