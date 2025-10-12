Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi 13 Ekim olarak belirtilmişti. Büyük bir çoğunluk işlemlerini tamamlarken şimdi kura tarihleri araştırılıyor. Adayların heyecanı her geçen gün artarken "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek" sorusu sıkça geliyor.
Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alım ilanına yoğun bir başvuru yaptı. İŞKUR aracılığıyla alınan başvurular, 13 Ekim tarihinde sona eriyor. Fakat işlemlerini tamamlayanların gündeminde kura tarihleri var. "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura tarihi belli oldu mu" sorusu sıkça geliyor.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura tarihi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi belli olmadı. Bir önceki dönemde başvurular 9 Mayıs'ta sona ermiş kuralar 27 Mayıs'ta çekilmişti. Bu süreç tekrar ederse 2.764 sürekli işçi alımı kuralarının 31 Ekim'de yapılması beklenir.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek