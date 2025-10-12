Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alım ilanına yoğun bir başvuru yaptı. İŞKUR aracılığıyla alınan başvurular, 13 Ekim tarihinde sona eriyor. Fakat işlemlerini tamamlayanların gündeminde kura tarihleri var. "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura tarihi belli oldu mu" sorusu sıkça geliyor.