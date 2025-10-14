Google Haberler

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 taban ve tavan puanları... KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim atama puanları

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçların yanı sıra taban puanlarını da araştırmaya koyuldu. ÖSYM sonuçlar ile birlikte sayısal bilgileri de adaylar ile paylaştı. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 taban ve tavan puanları...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercihleri 6 Ekim'de son buldu ve bugün sonuçlar adayların erişimine açıldı. Memur adayları büyük bir heyecanla sonuçları kontrol ederken bir yandan da taban puanlarını öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği veriler...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 taban ve tavan puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS-2025/5 tercih sonuçları

