Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Olası tarih şöyle...
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün son buluyor. Adayların büyük çoğunluğu başvurularını tamamladı. Son gün olması sebebiyle "KPSS-2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" soruları hızlanmış durumda... İşte muhtemel tarih...
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alacak. 29 Eylül'de başlayan başvurular bugün bitiyor. İşlemlerini tamamlayan adaylar sonuç tarihine odaklanmış durumda... Bakanlığın ve ÖSYM'nin tarih belirtmemesi nedeniyle "KPSS-2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Yeni haftanın ilk gününde adaylar sonuç tarihi araması yaparken ÖSYM'den bir açıklama gelmiş değil.. Bir önceki dönemde başvurular 8 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 14 Mayıs'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.