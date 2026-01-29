Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı için bekleyiş sürüyor. Yüz binler heyecanla Bakanlığın yapacağı duyuruyu bekliyor. Her gün yeni bir gelişme olup olmadığı kontrol edilirken "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu her geçen gün tırmanıyor.
Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 personel alacak. Başvurular ÖSYM ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Branş dağılımı da merak edilen konular arasında... En çok yöneltilen soru ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" şeklinde...
2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
29 Ocak Perşembe günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.
Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.