Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin personel alımı başvuruları hangi tarihte başlıyor?
Sağlık Bakanlığı 2. dönem alımları için sabırsızlıkla bekliyor. Alımlar için yine yüz binlerce kişi başvuru yapacak. Bu sebepler her gün konu hakkındaki son durum merak ediliyor. Tarih paylaşımı gelmemesi nedeniyle "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Sağlık Bakanlığı mayıs ayında 19 bin personel alımı gerçekleştirdi. Toplamda 37 bin personel alımı yapılacak ve 18 personel alımı için başvuru tarihleri bekleniyor. Bakanlığın resmi sitesi ve sosyal medya hesabı yoğun şekilde ziyaret edilirken her gün gelen ve gittikçe artan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı için tarihler hala açıklanmış değil. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada eylül-ekim ayını işaret etmişti. Yakın zamanda konu hakkında duyuru yapılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.