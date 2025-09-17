Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

Eylül ayının ortalarındayız ve Sağlık Bakanlığı personeli olmak isteyen on binler başvuru tarihlerini merak ediliyor. Bakanlıktan henüz bir açıklama gelmezken adaylar yoğun bir araştırma içerisinde... Her gün artan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" şeklinde...