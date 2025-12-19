SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI: 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2026'da 26 bin 673 personel alımı yapacak. Henüz ve kadro ve branş dağılımı belli olmazken adaylar her gün bir gelişme olup olmadığını kontrol ediyor. Bilgi almak adına ısrarla yöneltilen soru "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı her yıl belirli dönemler sözleşmeli personel ve işçi alımı yapıyor. Bakanlığa 2025 yılında 37 bin personel alındı, 2026'da ise 26 bin 673 personel alımı olacak. Adayların heyecanı tavan yaparken başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki yeni bir duyuru yapıldı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...
Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...