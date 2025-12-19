SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI: 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı her yıl belirli dönemler sözleşmeli personel ve işçi alımı yapıyor. Bakanlığa 2025 yılında 37 bin personel alındı, 2026'da ise 26 bin 673 personel alımı olacak. Adayların heyecanı tavan yaparken başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki yeni bir duyuru yapıldı mı?