Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS:2025/5 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftanın son günü ve Sağlık Bakanlığı KPSS:2025/5 tercih sonuçlarına yoğun bir ilgi var. Son başvuru tarihinden itibaren 4 gün geçerken sürekli "Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. ÖSYM ve Sağlık Bakanlığının resmi ve sosyal medya hesapları sık sık ziyaret ediliyor. Muhtemel tarih ise şöyle...
Yüz binlerce sözleşmeli memur adayında sonuç heyecanı var. 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Sağlık Bakanlığının KPSS:2025/5 tercihlerinde bulunanlar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Adım adım sonuç tarihine doğru ilerlenirken net tarih öğrenilmek isteniyor. Bu nedenle de özellikle bugün "Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı sonuç tarihine ilişkin hala bir duyuru yapılmadı. Geçen dönemde başvurular 8 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 14 Mayıs'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediğinde KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.