Samsun'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı!
Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Samsun-Ankara kara yolu Büyükçukur mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki otomobil ile Barış Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Ramazan Ş. ile Hasan D, Erol Y, Gökhan D. ve diğer araç sürücüsü Barış Ö. yaralandı.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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