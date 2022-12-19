  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Samsun'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı!

Samsun'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı!

Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Samsun-Ankara kara yolu Büyükçukur mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki otomobil ile Barış Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

1 | 4

Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Ramazan Ş. ile Hasan D, Erol Y, Gökhan D. ve diğer araç sürücüsü Barış Ö. yaralandı.

2 | 4

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

3 | 4

Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 | 4