Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binadan kareler
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Şanlıurfa'da kent merkezinde bulunan 6 katlı bina çöktü. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte "sesimi duyan var mı?" diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.
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Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu.
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