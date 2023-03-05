Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binadan kareler

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte "sesimi duyan var mı?" diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.