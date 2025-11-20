Sapanca Gölü'nde görülen kabarcıklar sosyal medyada endişe yarattı! Deprem habercisi mi?
Sapanca Gölü'nde su seviyesinin hızla düşmesinin ardından dipten yüzeye çıkan kabarcıklar, bölge halkında tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler endişeyi artırırken, uzmanlar bunun fay hattı boyunca görülebilen doğal bir süreç olabileceğini belirtiyor. Prof. Dr. Murat Utkucu, tek bir belirtiye bakarak "deprem habercisi" yorumunun doğru olmadığını vurgulayarak, "Endişeye mahal yok, doğal bir süreç içindeyiz" dedi.
Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde son günlerde ortaya çıkan kabarcıklar, bölgede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.
Göl seviyesinin 28.75 metreye kadar düşmesiyle belirginleşen çekilme izlerine ek olarak dipten yüzeye doğru yükselen kabarcıklar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci, "Su kaynıyor" ifadeleriyle paylaştığı görüntülerin kısa sürede viral olması üzerine birçok kişi göle gelerek durumu yerinde görmek istedi.
Vatandaşlardan Fatih Mehmet Akdemir, daha önce farklı bölgelerde benzer kabarcıkların ardından deprem yaşandığını hatırlatarak, "Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz" dedi. Akdemir, yetkililerden konuya ilişkin net bir açıklama yapılmasını istedi.
Demirci ve ekibi kabarcıkların oluştuğu noktaya dalış yaparak hem su altından hem havadan görüntü aldı. Ardından bölgeyi inceleyen Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, kabarcıkların fay hattı kaynaklı doğal süreçler olabileceğini belirtti.
"Deprem habercisi demek için yeterli veri yok"
Prof. Dr. Utkucu, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Sapanca Gölü'nün altından geçerek bölgeyi ikiye böldüğünü hatırlattı:
"Fay hatları boyunca su ve gaz çıkışları olağan durumlardır. Bu tür oluşumları tek başına deprem habercisi olarak nitelemek bilimsel açıdan doğru değil. ‘Endişeye mahal yok, doğal bir süreç içindeyiz.'"
1999 depremini üreten fayın karakteristik olarak 7'nin üzerinde deprem ürettiğini hatırlatan Utkucu, benzer bir büyük depremin yeniden meydana gelebilmesi için yüz yıla yakın zaman gerektiğini aktardı. Buna karşın, fay hattı boyunca 3, 4 ve 5 büyüklüğünde depremlerin her zaman beklenmesi gerektiğini söyledi.
"Su seviyesindeki düşüş dengeyi değiştirmiş olabilir"
Sapanca Gölü'nde su seviyesinin ciddi oranda azalmasının da fay üzerindeki basınç dengesini etkileyebileceğini ifade eden Utkucu şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hepimiz şahidiz göl seviyesi oldukça düştü dolayısıyla su kütleleri faylar üzerinde depremleri tetikleyebilirler. Dolayısıyla burada su seviyesi oldukça düşmüş durumda. Bu da fay üzerindeki fay boyunca dengeyi değiştirmiş olabilir. Gözenek sıvı basıncını değiştirmiş olabilir. Buna bağlı olarak bu gözenek sıvı basıncını değişimine bağlı olarak böyle anomalik olaylar gözlenebilir. Yani bir dengenin değiştiği kesin su kitlesinin bu su seviyesinin ne kadar alçaldığını görüyoruz. Van Gölü'nde böyle bir durum var su seviye değişimleri hatta ben araştırmıştım. Van Gölü ve yakın çevresinde işte neler var? Bir metre su seviyesi anomalik olarak değiştiği zaman yükseldi veya alçaldığı zaman orada faylar boyunca gölün altında veya hemen yakın civarında depremler oluyor. Dolayısıyla burada da böyle bir şey olabilir. Göl su seviyesi değişti, anomali bir değişiklik var. Normal bir vatandaşın bile dikkatini şey bir değişiklik var. Bunların hepsinin araştırılarak, ölçülerek veriye dayandırılarak söylenmesi lazım."