Sarılar boşta kaldı: Müşteri seçen taksiciler şimdi bulamıyor

Turizmdeki yavaşlama etkili oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektördeki gerilemenin bir diğer nedeni olarak ise turizmdeki mevsimsel yavaşlama öne çıkıyor. Kış aylarında turist sayısının düşmesi, özellikle turistik bölgelerde çalışan taksicilerin işlerini olumsuz etkiledi. Yaz aylarında hareketliliğin yeniden artması bekleniyor. İstanbul’da taksicilik yapan Mehmet Yıldız, son dönemde işlerin ciddi şekilde azaldığını belirterek, “Eskiden durağa girer girmez müşteri alırdık. Şimdi yarım saat, bazen bir saat beklediğimiz oluyor. İnsanlar artık uygulamalardan araç çağırıyor ya da korsan taşımaya yöneliyor. Bizim kazancımız ciddi şekilde düştü” ifadelerini kullandı.