Sarılar boşta kaldı: Müşteri seçen taksiciler şimdi bulamıyor
Artan ücretler, korsan taşımacılık ve uygulama bazlı yolculukların yaygınlaşması İstanbul’da taksi talebini düşürdü. Ramazan ayıyla birlikte şehir içi hareketliliğin azalması sektördeki durgunluğu daha da derinleştirirken, taksiciler uzun süre müşteri beklemek zorunda kaldı.
İstanbul’da yıllardır yüksek talep gören sarı taksilerde son dönemde belirgin bir durgunluk dikkat çekiyor. Ücret tarifelerine yapılan zamlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte paylaşımlı ulaşım uygulamalarının yaygınlaşması ve korsan taşımacılıktaki artış, sektörün iş hacmini ciddi şekilde daralttı. Ramazan ayının başlamasıyla şehir içi hareketliliğin azalması da taksi kullanımını gözle görülür biçimde düşürdü.
Müşteri bekleyen taksiler artıyor
Günün büyük kısmını yolcu bekleyerek geçiren taksiler, birçok bölgede neredeyse boş kalıyor. Taksiciler, yaşanan bu durgunluğun birden fazla nedeni olduğuna dikkat çekiyor. Artan taksimetre ücretleri nedeniyle kısa mesafelerde dahi maliyetlerin yükselmesi, vatandaşları alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendiriyor.
Özellikle mobil uygulamalar üzerinden sunulan paylaşımlı yolculuk hizmetlerinin artması ve korsan taşımacılığın yaygınlaşması, sektörün en büyük sorunları arasında gösteriliyor.
Turizmdeki yavaşlama etkili oldu
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektördeki gerilemenin bir diğer nedeni olarak ise turizmdeki mevsimsel yavaşlama öne çıkıyor. Kış aylarında turist sayısının düşmesi, özellikle turistik bölgelerde çalışan taksicilerin işlerini olumsuz etkiledi. Yaz aylarında hareketliliğin yeniden artması bekleniyor. İstanbul’da taksicilik yapan Mehmet Yıldız, son dönemde işlerin ciddi şekilde azaldığını belirterek, “Eskiden durağa girer girmez müşteri alırdık. Şimdi yarım saat, bazen bir saat beklediğimiz oluyor. İnsanlar artık uygulamalardan araç çağırıyor ya da korsan taşımaya yöneliyor. Bizim kazancımız ciddi şekilde düştü” ifadelerini kullandı.
Artan maliyetler sürücüyü zorluyor
Bir diğer taksi şoförü Hasan Karataş da artan maliyetlerin sürücüleri zorladığını dile getirdi. Özellikle akaryakıt fiyatları ve yevmiye giderlerinin baskı oluşturduğunu söyleyen Karataş, “Birçok araç sahibi artık şoför çalıştırmak yerine kendisi direksiyona geçmeye başladı” dedi.
Plaka piyasasında sert gerileme
Sektörde yaşanan bu dönüşüm yalnızca günlük gelirleri etkilemekle kalmadı, aynı zamanda plaka piyasasına da yansıdı. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte uzun yıllar güçlü bir yatırım aracı olarak görülen taksi plakalarının değerinde ciddi bir düşüş yaşandı.
İstanbul’da birden fazla taksi plakası bulunan Ahmet Demir, vergi sistemindeki değişimin piyasayı doğrudan etkilediğini belirterek, "Eskiden plaka çok güçlü bir yatırım aracıydı. Yeni vergi düzenlemeleri ve sektördeki belirsizlikler sebebiyle alıcı sayısı azaldı. 14-15 milyon liralara konuşulan plakalar bugün 9-10 milyon lira bandına kadar geriledi" dedi.