Savcılık harekete geçti: Yıkılan binalardan örnek alındı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda yapılan arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından açılan soruşturmalarda binalarda inceleme yapmak üzere, 1 başsavcıvekili, 5 cumhuriyet savcısı, altışar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı.

İpekyol Caddesi'nde yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin kurtarıldığı Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyette bilirkişi olarak görev yapan Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Mermertaş, AA muhabirine, alandaki enkazın bir kısmının arama kurtarma çalışması sırasında kaldırıldığını söyledi.

Yapının tamamen göçmesinden dolayı yapısal kusurların görünemediğini ve şu aşamada malzeme kalitesiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Mermertaş, şöyle konuştu:

"- İlk incelemelerimize göre, ciddi malzeme kusurları tespit ettik. Tabi bunları daha sonradan laboratuvar sonuçlarıyla netleştireceğiz. Beton içerisinde kullanılan kum-çakıl tane boyut dağılımının uygun olmadığını görüyoruz.