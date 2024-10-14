Şeker, çikolata, meyve suyu... İçlerinden 'ilaç' çıktı! İşte sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim’den bu yana taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini paylaşmaya devam ediyor. Ünlü birçok firmanın da ifşa olduğu listelerde, yapılan usulsüzler hayrete düşürüyor. 1 | 9

Yayımlanan son liste ise çocukların çok tükettiği abur cubur ürünlerindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Çikolata, meyve suyu, şeker, bal ve pekmeze kadar 17 farklı üründe, cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' tespit edildi. 2 | 9

Normalde satışı yasak olan bu madddeler ancak doktor raporu ve reçete alınabiliyor. Sildenafil baş ağrısı,nefes darlığı, burun akıntısı, burun kanaması, ışığa karşı hassasiyet gibi semptormlara sebep olurken yüksek dozu kalbin durmasına kadar götürebiliyor. 3 | 9