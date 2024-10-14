Şeker, çikolata, meyve suyu... İçlerinden 'ilaç' çıktı! İşte sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını tehlikeye atan işletmeleri ifşalamaya devam ediyor. Bugüne kadar açıklanan listelerde salçadan, köfteye, peynirden bala kadar pek çok üründe talit ve tağşiş tespit edildi. Son listelerde ise en çok çocukların tükettiği çikolata ve şekerlemelerden çıkanlar pes dedirtti. Tam 17 üründe cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan maddeler tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim’den bu yana taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini paylaşmaya devam ediyor. Ünlü birçok firmanın da ifşa olduğu listelerde, yapılan usulsüzler hayrete düşürüyor.
Yayımlanan son liste ise çocukların çok tükettiği abur cubur ürünlerindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Çikolata, meyve suyu, şeker, bal ve pekmeze kadar 17 farklı üründe, cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' tespit edildi.
Normalde satışı yasak olan bu madddeler ancak doktor raporu ve reçete alınabiliyor.
Sildenafil baş ağrısı,nefes darlığı, burun akıntısı, burun kanaması, ışığa karşı hassasiyet gibi semptormlara sebep olurken yüksek dozu kalbin durmasına kadar götürebiliyor.
Bakanlığın listesine göre 'sildenafil' ve 'tadalafil' tespit edilen yiyecekler arasında bitkisel karışımlı çikolata, ginsengli bonbon şeker ve şokolat bulunuyor.