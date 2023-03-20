Selde can kaybı 19'a yükseldi
Adıyaman'da sel sonrası aranan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla bölgede toplam can kaybı sayısı 19'a yükseldi.
Adıyaman ve Urfa'da sel felaketinden kaynaklı can kaybı sayısı 19'a yükseldi.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde, sel felaketinin 5'inci gününde 2 aylık hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde çamur temizlik çalışmaları yürütülüyor.