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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı

Sicilya'daki Etna Yanardağı yeniden şiddetli biçimde harekete geçti. Voragine zirve kraterinde başlayan volkanik faaliyet, gece boyunca güçlü lav fıskiyelerine dönüşürken güneydoğu yönüne yayılan kül bulutu çevredeki kentlere ulaştı.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 1

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı, Voragine zirve kraterinde artan hareketlilikle yeni bir şiddetli püskürme evresine girdi.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 2

6 Ağustos akşamı kısa sürede yoğunlaşan volkanik faaliyetler, gece boyunca güçlü lav fıskiyelerine dönüştü ve 7 Ağustos'ta da devam etti.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 3

Çevredeki kentlere kül yağdı

Patlamayla birlikte oluşan yoğun kül bulutu güneydoğu yönüne yayıldı. Etna çevresindeki Ragalna ve Adrano kentlerinde kül yağışı görüldü.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 4

Yanardağda yaklaşık 2 bin 750 metre yükseklikte yeni bir püskürme bacası açıldı.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 5

Bu noktadan çıkan lavların Valle del Leone bölgesinde yeni bir akış oluşturduğu gözlendi.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 6

Havacılık alarmı kırmızıya yükseltildi

Volkanik külün uçuş güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle havacılık alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 7

Katanya Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacak uçuşlar geçici olarak durdurulurken bazı uçaklar çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 8

Volkanik faaliyetler, havalimanındaki operasyonlarda ciddi aksamalara yol açtı.

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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 9
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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 10
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Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı - Resim: 11
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