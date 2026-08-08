Sicilya'da kırmızı alarm: Etna yeniden uyandı
Sicilya'daki Etna Yanardağı yeniden şiddetli biçimde harekete geçti. Voragine zirve kraterinde başlayan volkanik faaliyet, gece boyunca güçlü lav fıskiyelerine dönüşürken güneydoğu yönüne yayılan kül bulutu çevredeki kentlere ulaştı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı, Voragine zirve kraterinde artan hareketlilikle yeni bir şiddetli püskürme evresine girdi.
6 Ağustos akşamı kısa sürede yoğunlaşan volkanik faaliyetler, gece boyunca güçlü lav fıskiyelerine dönüştü ve 7 Ağustos'ta da devam etti.
Çevredeki kentlere kül yağdı
Patlamayla birlikte oluşan yoğun kül bulutu güneydoğu yönüne yayıldı. Etna çevresindeki Ragalna ve Adrano kentlerinde kül yağışı görüldü.
Yanardağda yaklaşık 2 bin 750 metre yükseklikte yeni bir püskürme bacası açıldı.
Bu noktadan çıkan lavların Valle del Leone bölgesinde yeni bir akış oluşturduğu gözlendi.
Havacılık alarmı kırmızıya yükseltildi
Volkanik külün uçuş güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle havacılık alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.
Katanya Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacak uçuşlar geçici olarak durdurulurken bazı uçaklar çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.
Volkanik faaliyetler, havalimanındaki operasyonlarda ciddi aksamalara yol açtı.