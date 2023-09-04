Siirt fıstığını kuraklık vurdu Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kalacağı belirtiliyor.

Devlet desteğiyle gerçekleştirilen projelerle her geçen yıl üretim alanı artan Siirt fıstığı, yaklaşık 14 bin üretici tarafından 400 bin dekar alanda yetiştiriliyor. 1 | 11

Hasat sezonunun başladığı yörede, "var yılı"na rağmen kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticiler verim kaybının yaşanacağını ifade ediyor. 2 | 11

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, hasat sezonunun bütün üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Kentin en önemli ekonomik faaliyetinin fıstık olduğunu dile getiren Aslan, bu sayede birçok yerde tesislerin kurulduğunu söyledi. 3 | 11