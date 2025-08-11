Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede ve çevre illerde endişe yarattı. Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre, sarsıntının Simav Fayı üzerinde gerçekleştiği belirtildi. 1 | 8

Bu durum, "Simav Fayı nereden geçiyor?" ve "Hangi illeri etkiliyor?" gibi soruları yeniden gündeme taşıdı. Deprem, İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Ege'deki 11 ilde hissedildi.

Balıkesir'in Deprem Haritası ve Önemli Fay Hatları Maden Tetkik ve Arama (MTA) Kurumu verilerine göre, Balıkesir ve çevresinde birçok aktif fay hattı bulunuyor.

Bu fay hatları arasında Edremit Fay Zonu, Yenice-Gönen Fayı, Havran-Balya Fay Zonu ve Balıkesir Fayı gibi önemli hatlar yer alıyor. Sındırgı depreminin gerçekleştiği Simav Fay Zonu da bu hatlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu fay hatlarının Balıkesir ve komşu iller için yüksek deprem riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Simav fayı hangi illeri etkiliyor? Simav Fay Hattı, Batı Anadolu'daki en önemli fay hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki bu fay, Kütahya'nın Simav ilçesinden başlayarak Afyonkarahisar, Manisa ve Konya'ya kadar uzanıyor.

Fayın potansiyel olarak etkileyebileceği iller arasında Kütahya, Balıkesir, Afyonkarahisar, Manisa ve Konya yer alıyor. MTA'ya göre, bu fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 7.1 olarak tahmin ediliyor.