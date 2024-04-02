Sinan Oğan Ankara'daki malikanesiyle gündem oldu! İlk açıklama geldi Ata İttifakı’nın adayı olarak geçen yıl 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan, yarışın ikinci tura kalmasıyla Cumhur İttifakı’na destek açıklayan Sinan Oğan, bu kez malikanesiyle gündemde... Oğan, “1 milyon dolardan fazla” değer biçtiği malikanesinde Azerbaycanlı bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Röportajın gündem yaratmasının ardından Oğan, X hesabından açıklama yayınladı.

14 Mayıs’ta ilk turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı’nın adayı olarak yarışan, seçimin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren Sinan Oğan, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi. Nedeni ise Ankara Gölbaşı’ndaki evi/malikanesi. 1 | 6

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, malikanesinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'deki 'Persona' programına açtı. Evinin bahçesinden görüntüler yayınlanan Oğan röportaj sırasında "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" diyor. 2 | 6

Röportajın gündem olmasının ardından Sinan Oğan, X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaştı. Oğan, evi 2020’de aldığını belirtirken, geçmiş yıllarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara atıf yaptı. 3 | 6