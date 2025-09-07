Google Haberler

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde Klasik Otomobil Fuarı düzenlendi. Sivaslılar ve farklı illerden gelen ziyaretçiler, geçmişten günümüze uzanan klasik otomobilleri inceleyip fotoğraf çektirdi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliklerin kongre haftasına renk kattığını belirterek, 4 Eylül'ü bir kültür festivali havasına dönüştürmek istediklerini söyledi. Vali Şimşek, fuarda yer alan klasik otomobillerden biriyle şehir turu yaptı.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 1

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Klasik Otomobil Fuarı açıldı.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 2

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, klasik otomobil meraklıları, zamana meydan okuyan otomobilleri inceledi, fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri de ziyaretçilere bilgi verdi.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 3

Sivas'ın yanı sıra çeşitli illerden gelen klasik otomobilleri inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere, etkinliğin Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamalarına renk kattığını söyledi.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 4

4 Eylül Sivas Kongresi'nin çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Şimşek, "Milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümüydü. Biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı birtakım etkinliklerle kutladık. Etkinliklerimizi pazartesi günü başlattık, tüm haftaya yaydık" dedi.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 5

Etkinliklere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül'ü bir bakıma kültür festivali şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bugün programlarımızın son günü, son gününde de klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizden de katılanlar var, programlarımıza renk kattılar. Fuara katılıp geçmişin izlerini bizlere yaşattıkları için klasik otomobil severlere teşekkür ediyorum."

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 6

Şimşek, daha sonra fuarda yer alan klasik bir otomobille şehir turu attı.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 7
Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 8
Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı - Resim: 9
