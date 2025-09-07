Sivas Kongresi'nin 106. yılı klasik araçlarla kutlandı

Etkinliklere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül'ü bir bakıma kültür festivali şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bugün programlarımızın son günü, son gününde de klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizden de katılanlar var, programlarımıza renk kattılar. Fuara katılıp geçmişin izlerini bizlere yaşattıkları için klasik otomobil severlere teşekkür ediyorum."