Soğuk günler kapıdayken doğal gaz kullanımına dikkat! Isınırken tehlike yaşamamak için 7 altın kural

İlk kontrolü kimler yapmalı? Kış günlerinde doğal gazla evimizi ısıtmaya çalışırken, güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve olumsuz durumlarla karşılaşmamak için doğal gaz kullanımına başlamadan önce mutlaka dağıtım şirketinin gerçekleştirdiği kontrollerin tamamlanmış olması gerekiyor. 1 | 8

Kimler doğal gaz sistemine müdahale etmemeli? İlk ve yenilenen sözleşmeler sonrasında yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla doğal gaz kullanımına başlanmalı. Doğal gaz tesisatına ve yakıcı cihazlara sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemeli, yapılacak her türlü müdahalede ise öncesinde dağıtım şirketine bilgi verilmeli. 2 | 8

Periyodik bakımın getirisi nedir? Her kış dönemi öncesinde cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili firmalara yaptırılması gerekiyor. Bu aynı zamanda tasarruflu doğal gaz kullanımı için de önemli unsurlar arasında bunuluyor. 3 | 8