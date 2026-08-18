Son 76 yılın en şiddetlisi olabilir! Uzmanlardan 'Süper El Nino' uyarısı
Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Nino için uzmanlardan çarpıcı bir uyarı geldi. NOAA'ya göre hava olayının, 1950'den bu yana kaydedilen en şiddetli El Nino olma ihtimali yüzde 70'e ulaştı. Sonbahar sonu ile kış başında zirveye çıkması beklenen olay, 1982-1983 dönemindeki "Süper El Nino"yu geride bırakabilir.
Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Nino'nun, sonbaharın sonu ile kışın başlangıcında beklenenden daha şiddetli bir seviyeye ulaşabileceği bildirildi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre hava olayının, 1950'den bu yana tutulan kayıtlardaki en güçlü El Nino olma ihtimali yaklaşık yüzde 70'e yükseldi.
CNN'in NOAA'nın son tahminlerine dayandırdığı haberinde, El Nino koşullarının güçlenmeye devam ettiği ve olayın "rekor kıracak" bir şiddete doğru ilerlediği belirtildi.
1982-1983 dönemindeki rekoru aşabilir
NOAA, yaklaşan El Nino'nun 1982-1983 yıllarında yaşanan "Süper El Nino"dan daha güçlü olabileceğini öngörüyor.
Uzmanlar, El Nino'nun küresel ısınmayla birleşmesi durumunda sıcak hava dalgalarının daha etkili hâle gelebileceği ve doğal afetlerin şiddetinin artabileceği uyarısında bulunuyor.
2027 en sıcak yıl olabilir
El Nino'nun beklenen güce ulaşması hâlinde 2027'nin kayıtlardaki en sıcak yıl olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Tahminlerde 2026'nın da sıcaklık rekorunu kırabileceği belirtiliyor.
El Nino ve La Nina nedir?
El Nino, Pasifik Okyanusu'nun belirli bölgelerindeki deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşuyor.
Bu hava olayı, özellikle Pasifik'e kıyısı bulunan bölgelerde etkili olmakla birlikte dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesine yol açabiliyor.
El Nino'nun tersi olarak değerlendirilen La Nina ise daha serin hava koşullarını beraberinde getiriyor.
İki olay arasındaki dönemlerde okyanus ve atmosfer koşulları nötr seyrediyor.