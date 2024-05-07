SON DAKİKA 2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: En çok öğretmen ataması yapılacak 5 branş hangileri? SON DAKİKA 2024 ÖĞRETMEN ATAMASI... Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği öğretmen atamasında takvim belli oldu. Atanacak öğretmen sayısının yanı sıra kontenjan ve branş dağılımı da duyuruldu. En çok atama yapılacak branşlar sorgulanıyor. Peki, en çok öğretmen ataması hangi branşta? Öğretmen atama başvuruları ne zaman? Öğretmen atama sayısı belli oldu mu? İşte detaylar...

Binlerce öğretmenin beklediği atama haberi son dakika olarak duyuruldu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları için bugünü (7 Mayıs) işaret etmişti. Erdoğan, "Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla öğretmen atamalarına ilişkin detaylar belli oldu. 1 | 9

Kaç öğretmen atanacak? Bakan Tekin'in açıklamasıyla öğretmen atama sayısı da belli oldu. Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. 2 | 9

En çok atama yapılacak branşlar hangileri? Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak. 3 | 9