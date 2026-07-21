Kadın adayların katılım oranı daha yüksek

ÖSYM verilerine göre, sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye, 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ü AYT'ye, 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i YDT'ye katıldı.

Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranı erkek adayların üzerinde gerçekleşti.