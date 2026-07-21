Son dakika... 2026 YKS sonuçları açıklandı: Tercihler 29 Temmuz'da başlayacak
Son dakika... ÖSYM, yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de ise 5 aday birinciliği paylaşırken, üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını erişime açtı. Üniversite adayları tercih işlemlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav sürecini tamamlayan adayları, ailelerini ve eğitim camiasını tebrik ederek, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olarak yetişeceğine inandığını belirtti.
TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de 5 birinci
Açıklanan sonuçlara göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar birinciliği paylaştı.
Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısal puan türünde Şerif Efe Dartar, sözel puan türünde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu.
Yabancı Dil Testi'nde (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.
Kadın adayların katılım oranı daha yüksek
ÖSYM verilerine göre, sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye, 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ü AYT'ye, 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i YDT'ye katıldı.
Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranı erkek adayların üzerinde gerçekleşti.
TYT'de doğru cevap ortalamaları açıklandı
Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin TYT'deki doğru cevap ortalamaları Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak kayıtlara geçti.
2 soru değerlendirme dışı bırakıldı
2026 YKS'de yargı ve değerlendirme süreçleri kapsamında iki soru değerlendirme dışı bırakıldı. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeki 20'nci soru iptal edilirken, Matematik Testi'ndeki 23'üncü soru ise yargı kararı doğrultusunda iptal edildi. Daha önce cevabı değiştirilen söz konusu matematik sorusu da değerlendirmeye alınmadı.