Son dakika: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçelerin tam listesi

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği, saat 09.00’dan sonra kar yağışının başlayacağı, öğle saatlerinde ise etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda; Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Bazı kamu personeline idari izin, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Valilik açıklamasında, sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile jandarma, emniyet, AFAD gibi sahada acil görev üstlenen kurumlarda çalışan personelin idari izin durumlarının, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirlerince planlanacağı ifade edildi.