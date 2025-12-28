Son dakika: 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçelerin tam listesi
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü için bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı uyardı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, öğrenci ve vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilirken, belirli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. İşte eğitime bir gün ara verilen iller...
1-Bartın
Bartın’da 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Bartın Valiliği, kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Engelli, malul ve hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacak.
Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.
2-Düzce
Düzce’de hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilik açıklamasına göre, resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim yapılmayacak.
Kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
3-Van
Van’da yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, resmî ve özel tüm eğitim kurumları, Halk Eğitim Merkezleri, RAM, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Engelli ve hamile kamu çalışanları ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.
4-Karabük
Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel de idari izinli sayılacak.
5-Bolu
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil tüm eğitim kurumlarını kapsayan tatil kararını duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.
6-Bitlis
Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, Bitlis il genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.
7-Muş
Muş’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar tatili ilan edildi. Üniversiteler hariç tüm resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
8- Zonguldak
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
9-Hakkari
Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği, saat 09.00’dan sonra kar yağışının başlayacağı, öğle saatlerinde ise etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda; Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Bazı kamu personeline idari izin, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
Valilik açıklamasında, sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile jandarma, emniyet, AFAD gibi sahada acil görev üstlenen kurumlarda çalışan personelin idari izin durumlarının, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirlerince planlanacağı ifade edildi.
10- Mardin
Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucu kar yağışı ve soğuk hava koşullarının yarın il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskinden dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Vali Tuncay Akkoyun da NSosyal hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Okullarımıza güvenli ulaşımınızla ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
11- Kırşehir
Kırşehir’de olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kastamonu’nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli
Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.
İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.
Açıklamanın devamında, eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Beytüşşebap’ta eğitime kar engeli
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, buzlanma ve don riski nedeniyle öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tatil kararının alındığını açıkladı.
Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Yozgat'ın yoğun kar yağışı alan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Çankırı'da 9 ilçede eğitime kar engeli
Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.
Öte yandan Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop'ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara
Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.
Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."
Ağrı'da taşımalı eğitime 1 gün ara
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.