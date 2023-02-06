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  4. Son dakika... Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

Son dakika... Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun Limanı’nda yangın çıktı. Limanda söndürme çalışmaları devam ediyor.

İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.

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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.

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Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın dronla da görüntülendi.

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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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