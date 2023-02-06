Son dakika... Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun Limanı’nda yangın çıktı. Limanda söndürme çalışmaları devam ediyor.
İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.
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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.
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Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın dronla da görüntülendi.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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