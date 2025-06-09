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Son Dakika: Los Angeles karıştı, Trump'tan tehdit gibi sözler

Son Dakika: ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlerin gözaltına alınması nedeniyle patlak veren eylemler üçüncü gününde de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla kente Ulusal Muhafız Birlikleri konuşlandırıldı. Başkan Trump 'isyan' olarak nitelendirdiği eylemlere ilişkin açıklamasında "Bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız" açıklaması yaptı. İşte Los Angeles'ta yaşananlar...

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Son Dakika: Los Angeles karıştı, Trump'tan tehdit gibi sözler - Resim: 1

ABD’nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasına karşı başlatılan gösteriler üçüncü gününde de devam ediyor.

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Son Dakika: Los Angeles karıştı, Trump'tan tehdit gibi sözler - Resim: 2

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Los Angeles’ın üç farklı noktasına 300 kişilik Ulusal Muhafız Birliği gönderildi.

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Son Dakika: Los Angeles karıştı, Trump'tan tehdit gibi sözler - Resim: 3

Ayrıca Los Angeles’ın yaklaşık 230 kilometre doğusunda 500 Denizci'nin konuşlandırmaya hazır halde beklediği ifade edildi.

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Son Dakika: Los Angeles karıştı, Trump'tan tehdit gibi sözler - Resim: 4

Göstericiler ile kolluk güçleri arasındaki çatışmalar yer yer şiddetlenirken, Los Angelos Polis Departmanı, izinsiz toplanmaları ‘yasadışı’ ilan etti ve göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu. 

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