Son depremler 1 Eylül 2025 listesi... Balıkesir ve İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Balıkesir Sındırgı'da depremlerin ardı arkası kesilmezken bugün yine birçok ilde ufak çaplı sarsıntılar yaşandı. Verileri merak eden vatandaşlar her gün olduğu gibi bugün de "son depremler" aramasına ağırlık verdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği liste...
Son depremler araması eylül ayının ilk gününde de devam ediyor. Balıkesir'den peş peşe deprem haberi gelirken henüz 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem neyse ki kaydedilmedi. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Son depremler listesi (1 Eylül 2025)
09:53 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
09:38 - Bigadiç (Balıkesir) - 0.9
09:32 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
09:28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
09:25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
09:22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
09:19 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.0
09:08 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
09:06 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4
09:04 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
09:02 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2
08:57 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08:53 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08:51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
08:49 - Van Gölü - [Adilcevaz (Bitlis)] - 1.8
08:48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
08:41 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
08:40 - Çaygören Barajı - [Sındırgı (Balıkesir)] - 1.0
08:28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
08:19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
08:14 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
08:11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
08:06 - Battalgazi (Malatya) - 1.2
08:00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
07:54 - Şenkaya (Erzurum) - 1.2
07:42 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
07:39 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
07:37 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
07:32 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07:20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
07:10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
07:05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
07:04 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
07:03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
07:01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
06:53 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.8
06:52 - Beypazarı (Ankara) - 1.9
06:44 - Pülümür (Tunceli) - 1.7
06:42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
06:40 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
06:39 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
06:32 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
06:31 - Sincik (Adıyaman) - 1.7
06:25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
06:22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
06:18 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
06:16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
06:14 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
06:08 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
06:07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
06:01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
05:54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
05:51 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.0
05:45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
05:43 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
05:41 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
05:34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
05:33 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
05:30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
05:26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
05:26 - Akçadağ (Malatya) - 1.2
05:25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
05:17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
05:16 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.2