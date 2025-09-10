Son depremler 10 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Bugün ülkemizde 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem yaşanmadı. Fakat birçok ilden özellikle de Balıkesir Sındırgı'da art arda sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. İşte bugünkü son depremler listesi...
Yurt genelinde sabah saatlerinden bu yana onlarca sarsıntı kaydedildi. 4’ün üzerinde deprem yaşanmazken, özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda meydana gelen hareketlilik dikkat çekti. "Az önce deprem mi oldu" sorusu sıkça geliyor. İşte 10 Eylül 2025 tarihli son depremler listesi...
Son depremler listesi (10 EYLÜL 2025)
10:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
10:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09:51 – Cerablus, Halep (Suriye) – 2.1 (Elbeyli, Kilis yakınları)
09:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
09:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:30 – Biga (Çanakkale) – 1.6
08:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:17 – Pütürge (Malatya) – 1.7
07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:41 – Marmara Denizi (Marmaraereğlisi, Tekirdağ açıkları) – 1.6
06:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:10 – Sivrice (Elazığ) – 1.6
06:09 – Pütürge (Malatya) – 1.3
06:05 – Simav (Kütahya) – 1.1
05:58 – Düziçi (Osmaniye) – 1.8
05:50 – Ege Denizi (Datça, Muğla açıkları) – 1.7