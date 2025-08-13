Son depremler listesi son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Balıkesir depremi halkta büyük bir paniğe neden olurken yeni depremler olup olmadığı kontrol edilmek isteniyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...

1 | 2