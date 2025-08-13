Son depremler 13 Ağustos 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? En son veriler...
Balıkesir depreminin şoku hala atlatılmazken peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor. Son 100 deprem incelendiğinde 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmazken Sındırgı'da hissedilir çok sayıda deprem meydana geldi. İşte en son depremler listesi...
Son depremler listesi son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Balıkesir depremi halkta büyük bir paniğe neden olurken yeni depremler olup olmadığı kontrol edilmek isteniyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
En son depremler (13 Ağustos 2025)
10:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
10:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
09:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
09:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.5
09:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
09:36 – Akhisar (Manisa) – 1.5
09:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
09:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
09:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
09:16 – Zara (Sivas) – 1.8
09:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:08 – Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) – 2.9
09:08 – Palu (Elazığ) – 2.2
09:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6