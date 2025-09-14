Son depremler 14 Eylül 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?

Bugün ülkemizde 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem yaşanmazken onlarca ufak çaplı sarsıntılar yaşandı. Yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Vatandaşlar bugünkü veriler incelemek istiyor ve "son depremler" araması sıkça yapılıyor.