Son depremler 14 Eylül 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Hafta sonunda yine son depremler araması sıkça yapılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. Özellikle Balıkesir halkı verileri takip etmek istiyor. İşte bugün yaşanan sarsıntıların listesi...
Bugün ülkemizde 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem yaşanmazken onlarca ufak çaplı sarsıntılar yaşandı. Yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Vatandaşlar bugünkü veriler incelemek istiyor ve "son depremler" araması sıkça yapılıyor.
Son depremler listesi (14 Eylül 2025)
10:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10:25 – Haymana (Ankara) – 2.1
10:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:54 – Merkez (Çorum) – 1.6
09:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09:50 – Kalecik (Ankara) – 1.3
09:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09:33 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.2
09:16 – Gemlik (Bursa) – 1.6
09:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:39 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 2.4
08:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08:21 – Hekimhan (Malatya) – 1.6
08:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
07:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07:27 – Kadirli (Osmaniye) – 1.8
07:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:18 – Khoy (İran), Başkale (Van) yakınları – 3.7
06:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:45 – Kuşadası Körfezi (Aydın) – 1.3
06:39 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.2
06:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:32 – Çaygören Barajı, Sındırgı (Balıkesir) – 1.1