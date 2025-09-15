Son depremler 15 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da deprem oldu mu?
Bugün son depremler araması yine sıkça yapılıyor. 15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla neyse ki 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem yaşanmazken özellikle Balıkesir ve İstanbul'da yaşayanlar son verileri araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri...
Son günlerde ülkemizde deprem açısından sakin bir durum söz konusu... Balıkesir Sındırgı'da yine art arda depremler yaşanırken bu sarsıntılar 4 büyüklüğünün üzerine çıkmadı. Vatandaşlar her gün olduğu gibi son depremleri araştırıyor. İşte son veriler...
Son depremler listesi (15 Eylül 2025)
10:39 – Çelikhan (Adıyaman) – 3.8
10:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:43 – Khoy (İran), Başkale yakınları (Van) – 2.1
09:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:37 – Musul (Irak), Silopi yakınları (Şırnak) – 2.0
09:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2
09:05 – Ege Denizi – 2.5
09:01 – Karnobat (Bulgaristan), Kofçaz yakınları (Kırklareli) – 2.7
08:50 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.7
08:27 – Simav (Kütahya) – 1.0
08:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:00 – Menteşe (Muğla) – 1.4
07:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
07:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:19 – Akdeniz, Samandağ açıkları (Hatay) – 2.5
06:44 – Kale (Malatya) – 1.3
06:42 – Buca (İzmir) – 1.5
06:22 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2
06:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05:48 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
05:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:43 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.5
05:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
04:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04:58 – Hekimhan (Malatya) – 1.9
04:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04:25 – Halep (Suriye), Reyhanlı yakınları (Hatay) – 2.2