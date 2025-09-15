Son günlerde ülkemizde deprem açısından sakin bir durum söz konusu... Balıkesir Sındırgı'da yine art arda depremler yaşanırken bu sarsıntılar 4 büyüklüğünün üzerine çıkmadı. Vatandaşlar her gün olduğu gibi son depremleri araştırıyor. İşte son veriler...