Son depremler 16 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Ülkemiz son birkaç gündür deprem konusunda sakinlik yaşıyor. Son günlerde 4 ve üzeri bir sarsıntı kaydedilmezken yine vatandaşlar son verileri incelemek istiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi...
Bugün yine onlarca deprem yaşanırken 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem kaydedilmedi. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek adına "son depremler" aramasını sıklıkla yapıyor. İşte ayrıntılar...
16 Eylül 2025 son depremler listesi
09:49 – Menteşe (Muğla) – 1.5
09:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
09:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
09:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09:01 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.1
08:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:30 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.6
08:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08:11 – Beypazarı (Ankara) – 2.1
08:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:17 – Gölbaşı (Ankara) – 0.9
07:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
06:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05:47 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.4
05:38 – Beypazarı (Ankara) – 1.5