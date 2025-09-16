Google Haberler

Son depremler 16 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Ülkemiz son birkaç gündür deprem konusunda sakinlik yaşıyor. Son günlerde 4 ve üzeri bir sarsıntı kaydedilmezken yine vatandaşlar son verileri incelemek istiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi...

Bugün yine onlarca deprem yaşanırken 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem kaydedilmedi. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek adına "son depremler" aramasını sıklıkla yapıyor. İşte ayrıntılar...

16 Eylül 2025 son depremler listesi

09:49 – Menteşe (Muğla) – 1.5

09:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

09:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

09:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

09:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

09:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

09:01 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.1

08:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08:30 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.6

08:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

08:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

08:11 – Beypazarı (Ankara) – 2.1

08:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07:17 – Gölbaşı (Ankara) – 0.9

07:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

06:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05:47 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.4

05:38 – Beypazarı (Ankara) – 1.5

